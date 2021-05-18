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С сегодняшнего дня в течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью по проекту постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества», который направлен на улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В частности, в проект постановления предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода и тому подобное.

Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг (учитываемых при осуществлении исполнителем коммунальных услуг пересчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества).

В то же время в проекте постановления определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

Отчет по результатам проведения общественного обсуждения будет обнародован на официальном сайте Минрегиона в рубрике «Результаты публичного обсуждения».
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