В Еврокомиссии подтвердили, что Суд ЕС аннулировал старые санкции Евросоюза против Виктора и Александра Януковичей, но они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Европейская правда.

Спикер подчеркнул, что действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать.

«Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года», - сказал Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС напомнил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно к тому времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

«Любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов», - напомнил Стано.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, какие последствия это решение может иметь для санкционных режимов ЕС. «Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС», - сказал пресс-секретарь.

Суд ЕС 9 июня впервые отменил санкции Евросоюза, примененные против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год персональных санкций.