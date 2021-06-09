также в разделеПолитика
Зеленский побывал в 700 метрах от позиций врага 10
ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом 9
Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму 20
Президент прибыл на Донбасс 164
Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался 47
Зеленский рассказал Трюдо, что РФ отвела 11 тысяч военных из 105 17
Фомин: Все, кто с пеной у рта кричали, что «Северный поток-2» не построят, специально морочили нам голову 77
Зеленский высказался о нашумевшей форме сборной Украины 25
Блинкен: США поддерживают членство Украины в НАТО 14
ОП о стенограмме CNN: Ермак не позволил Джулиани втянуть Украину в теневую политику 19
Зеленский обещает не допустить «княжеств» в громадах 18
Зеленский: Время деклараций прошло, нужен четкий план интеграции Украины в НАТО 50
Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют «ЛДНР» через сотрудничество с РФ 112
МИД: Россия нарушала Договор по открытому небу с 2008 года 38
Блогер: Против Зеленского могут возбудить уголовное дело из-за переговоров с боевиками? 30
Зеленский: Мы строим крутые дороги 25
СБУ провела обыски у основателей «Партии Шария» 21
В РФ возмутились из-за исключения россиян из коренных народов Украины 28

В Еврокомиссии подтвердили, что Суд ЕС аннулировал старые санкции Евросоюза против Виктора и Александра Януковичей, но они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Европейская правда.

Спикер подчеркнул, что действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать.

«Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года», - сказал Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС напомнил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно к тому времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

«Любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов», - напомнил Стано.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, какие последствия это решение может иметь для санкционных режимов ЕС. «Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС», - сказал пресс-секретарь.

Суд ЕС 9 июня впервые отменил санкции Евросоюза, примененные против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год персональных санкций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги