МИД Польши выразил возмущение объявлением властей Беларуси об установлении 17 сентября нового государственного праздника – Дня народного единства.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства.

«Базировать историческую политику Беларуси на наследии пакта Сталина-Гитлера - это совершенно непонятно. Это жест, который является частью российских действий, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории нашего региона, это помешает Беларуси вести диалог и достичь взаимопонимания с соседними странами, а также с европейскими странами», - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что 17 сентября 1939 года Советский Союз вторгся в Польшу, которая тогда воевала с войсками нацистской Германии.

«Таким образом Советский Союз реализовал секретный протокол пакта Риббентропа-Молотова, заключенный СССР и Третьим рейхом 23 августа 1939 года, что непосредственно привело к началу Второй мировой войны. Это совместное советско-нацистское нападение на Польшу начало самую страшную войну в истории мира, которая стоила жизни 60 млн человек, включая жителей Беларуси», - говорится в заявлении.

«Установление Дня народного единства в честь включения Беларуси в состав Союза Советских Социалистических Республик является прославлением советского наследия и попыткой отрезать Беларусь от настоящих корней. Это акт, который подрывает независимость и суверенитет Беларуси», - заявили в МИД Польши.

Напомним, 7 июня Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября - день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.