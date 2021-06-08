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В Беларуси учредили новый праздник – День народного единства, который будет праздноваться 17 сентября, сообщает Белта.

Соответствующий указ №206 Александр Лукашенко подписал 7 июня.

«День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора (подписан между РСФСР, УССР и Польшей, ознаменовал окончание советско-польской войны 1919-1921 гг., по нему Польше отошла в том числе Гродненская губерния Беларуси – ред.), и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», - отметили в пресс-службе.

У Лукашенко подчеркнули, что «восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации объединенных наций».

Рижский мирный договор подписан 18 марта 1921 между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.

17 сентября 1939 года Советский Союз напал на Польшу. Этот акт стал частью начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября того же года нападением нацистской Германии на Польшу.
ForUm

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