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За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке штаба.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
ForUm

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