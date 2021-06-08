Президент Владимир Зеленский отметил, что попытки построить «федеральное княжество» в рамках громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать очень жесткий отпор.

Об этом он заявил во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днипре, сообщает Укринформ.

«Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты и понимаем, что, к сожалению, не все и не всегда верно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности нашего государства», - сказал Зеленский.

Он отметил, что любые попытки или даже мысли о построении «какого-то отдельного федерального княжества» в пределах громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать «очень жесткий отпор» прежде всего от избирателей.

«Местная власть должна осознать главное: став менее зависимыми от решений из высоких столичных кабинетов, вы не стали менее зависимыми от интересов жителей своего региона», - подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что в большинстве регионов Украины областные государственные администрации, областные советы, несмотря на большое политическое разнообразие, сотрудничают «на основе защиты, уважения жителей своего родного города, городка, громады».

Напомним, 3 июня под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины. Председателем Палаты местных властей Конгресса был избран Львовский городской голова Андрей Садовый, его заместителями - мэры Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

4 марта глава государства утвердил Положение о Конгрессе, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач - содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.