Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве задержали начальника одного из отделов управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, который требовал взятки у предпринимателей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, чиновник угрожал компаниям из разных сфер бизнеса созданием искусственных препятствий, если они не будут платить «ежемесячную дань».

В случае отказа налоговик обещал организовать внеплановые проверки, приостановить их деятельность или назначить немалые штрафы.

4 июня 2021 во время получения очередного «платежа» налоговика задержали.

Он имел при себе 350 тыс. гривен, которые, вероятно, получил раньше от других предпринимателей.

Проверяется возможная причастность к преступной схеме других налоговиков региона.

Задержанному сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

7 июня подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в 4,5 млн гривен.