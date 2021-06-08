Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году был советником президента США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, чтобы Владимир Зеленский объявил о расследовании коррупции с участием тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена, следует из утекшей в СМИ аудиозаписи разговора.

Телеканал CNN сообщает, что ознакомился с неизвестным широкой публике аудио, якобы демонстрирующем, что Джулиани, на протяжении многих лет бывший советником Трампа, «жестко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать неподтвержденные фактами сговоры с участием Байдена».

Сообщается, что звонок был предвестником «печально известного разговора» Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа, пишет Украинская правда.

Звонок начался с того, что Джулиани пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия, и сказал, что коррупционные претензии к Байдену «просто не заслуживают доверия», согласно показаниям Волкера под время расследования.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).

Согласно записи, Джулиани сказал, что «все, что нам нужно от президента (Зеленского) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно».

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Сообщается, что во время разговора Ермак терпеливо слушал и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, например, назначить Зеленскому даты его первого официального визита в США. Но он также дал сигнал американцам на линии, он будет работать, чтобы двигаться вперед в «расследованиях».

«Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой», - сказал Ермак. «И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем (быть), лично сесть (сесть) и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе».

CNN пишет, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой.

«Я уверен, что Зеленский это скажет», - сказал Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

Джулиани сказал Ермаку: «Я не говорю (Зеленскому), что сказать», хотя он несколько раз очень четко сказал, что Зеленский должен объявить о конкретных расследованиях, которые хотел Трамп.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.

Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.