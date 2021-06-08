2/3 территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, заявил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология».

«Или мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, или сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции, - подчеркнул министр. - Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия. Критическими точками в последние годы для нас являются июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков».

Министр подчеркнул, что юг Украины с каждым годом становится все больше рискованной зоной земледелия.

«В борьбе с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики реагирует такими инструментами: точное и бережное земледелие – для повышения урожайности и оптимизации использования ресурсов, их экономии; вывода из обращения деградированных земель путем их консервации для восстановления истощенных почв через механизм заложенные, облесение или ренатурализации; восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почве», - отметил Лещенко.

Он добавил, что аграриям нужно отходить от классической технологии вспашки и переходить на технологии Mini-Till и Strip-Till.

«Это энергосберегающие технологии, которое предусматривают минимальное прохождение по полю, сосредоточение биоты в почве, сохранение остатков на полях, а также уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30%. Аграрии, которые не перестраиваются под современные технологии обработки, становятся неконкурентными», - отметил министр.

Он констатировал значительную деградацию земель: в первую очередь речь идет о водной эрозии.

«Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения требуют консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет Министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных», - сказал Лещенко.

Также министр отметил необходимость расширения объема органических земель в Украине.

«Украина сегодня – № 1 по экспорту органики в Европу, и мы хотим оставаться лидером в этом сегменте. Также нам нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку. А в следующем году планируем увеличить поддержку в несколько раз для органической продукции. Через формирование органических земель мы видим очень серьезный потенциал для Украины», - подытожил Лещенко.