Национальный банк Украины выпускает памятную монету в честь выдающегося украинского оперного певца, бойца АТО Героя Украины Василия Слипака.
«Посвящена Герою Украины, кавалеру орденов «Золотая Звезда», «За мужество» I степени, рыцарю свободы, волонтеру, участнику боевых действий на востоке Украины, воину-добровольцу с позывным «Миф» - Василию Ярославовичу Слипаку», - сообщила пресс-служба НБУ.
Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, один из лидеров украинской общины Франции, член Объединения украинцев Франции, который, отложив свои концерты на мировых оперных сценах, с 2015 защищал Украинское государство от российского агрессора и погиб на 41-м году жизни - 29 июня 2016 от пули снайпера вблизи пгт Луганское.
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