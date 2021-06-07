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Духовная бдительность - наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных дорожек.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка напомнил слова притчи Соломоновой: «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся как серна из руки и как птица из руки птицелова», которые напоминают нам о важном делании, без которого невозможно спасение.

«Христианин должен бодрствовать постоянно. Он не должен расслабляться духовно. Никогда», - сказал митрополит Антоний и объяснил, что это значит: «Это значит, что нам нельзя приписывать себе какие-либо победы и достижения, поскольку все это обман. Никаких наших побед на духовном фронте быть не может, все хорошее происходит благодаря милости Божьей и Его благодатной помощи».

Владыка напомнил, что мы немощны, бессильны и только это чувство должно быть нашим постоянным самоощущением. 

«Как только появляется осознание собственной силы, мощи, мудрости, нужно насторожиться ибо, возможно, нас поймали в ловушку, и мы незаметно для самих себя оказались в сетях бесовских. Враг пытается похитить нашу бдительность, обезоружить нас, прикрывает зло мнимой добротой и правотой. Стоит впустить один неверный помысел и ты уже катишься прямиком в бездну, откуда выкарабкаться невероятно трудно», - объяснил он.

По словами управделами УПЦ, духовная бдительность - наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных и скользких дорожек. «Следует быть острозорким, со строжайшим внимании следить за всем, что происходит в нашей жизни и вокруг. Каждую мысль следует проверять, зачем она дана, к чему ведет, выверить ее временем и непрестанной молитвой ко Господу. Постоянное трезвение, бодрствование и молитва сделает нас неуловимыми для вражьих сил», - подчеркнул архиерей.

«Притчи Соломоновы – это всегда актуальный кладезь мудрости, остроумные и поучительные изречения, дарованные нам Самим Господом. К ним нужно постоянно возвращаться умом и сердцем, вкушая как совершенную духовную пищу, наполняющую и укрепляющую», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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