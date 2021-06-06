В Соломенском районе столицы собаку выбросили из окна четвертого этажа. Животное получило значительные травмы и умерло.
Об этом написала в Facebook очевидец инцидента Алина Нестерова.
По словам девушки, инцидент произошел около часа ночи 5 июня на улице Генерала Геннадия Воробьева 13 В. Очевидцы услышали визг собаки, которую выбросили с четвертого этажа. Кто именно выбросил животное с такой высоты - неизвестно.
Очевидец рассказала - чтобы наконец забрать травмированную собаку, пришлось вызывать полицию. Животное повезли в клинику, но в дороге оно скончалось.
Она сообщила, что сейчас полиция не проводит никакого расследования, до сих пор дело не распределили на участкового.
«На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили», - рассказала она.
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