В Соломенском районе столицы собаку выбросили из окна четвертого этажа. Животное получило значительные травмы и умерло.

Об этом написала в Facebook очевидец инцидента Алина Нестерова.

По словам девушки, инцидент произошел около часа ночи 5 июня на улице Генерала Геннадия Воробьева 13 В. Очевидцы услышали визг собаки, которую выбросили с четвертого этажа. Кто именно выбросил животное с такой высоты - неизвестно.

Инциденту предшествовала ссора нетрезвых людей, пишет Нестерова. Хозяин животного, был пьян, отказывался оказывать помощь животному отдать его и кричал: «Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!».

Очевидец рассказала - чтобы наконец забрать травмированную собаку, пришлось вызывать полицию. Животное повезли в клинику, но в дороге оно скончалось.

«Мы не успели спасти его и оказать помощь. Но мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание. Призываем все сообщество, всех, кто читает этот пост, всех, кого это волнует ... Давайте не позволим убийце избежать наказания. Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Тем более за убийство», - пишет Нестерова.

Она сообщила, что сейчас полиция не проводит никакого расследования, до сих пор дело не распределили на участкового.

«На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили», - рассказала она.