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Президент Украины Владимир Зеленский устроил пикник для журналистов по случаю их профессионального праздника. На неформальной встрече президент готовил шашлык. Фото с мероприятия были опубликованы на официальных страницах главы государства в соцсетях.

На фото, которые появились в Instagram и в Twitter, президент запечатлен у мангала, раздающим шашлыки, а также в окружении сотрудников СМИ.

«Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», - написал Зеленский в Instagram.
ForUm

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