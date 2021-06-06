Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире к концу 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главной задач послевоенной эпохи.
Об этом сообщает Belfast Telegraph
Этот вопрос Джонсон намерен поднять, когда G7 будет проводить очередную сессию под председательством Великобритании.
«Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии <...> Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины», - сказал он.
Во время встречи премьер-министр Британии также рассчитывает обсудить необходимость увеличения производства вакцин от коронавируса. А также он попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения вакцин и об увеличении обмена избыточных доз с развивающимися странами через инициативу COVAX.
Напомним, ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время