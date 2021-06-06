Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провести вакцинацию всего населения в мире к концу 2022 года. По его словам, борьба с коронавирусом является одной из главной задач послевоенной эпохи.

Этот вопрос Джонсон намерен поднять, когда G7 будет проводить очередную сессию под председательством Великобритании.

«Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии <...> Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины», - сказал он.

Во время встречи премьер-министр Британии также рассчитывает обсудить необходимость увеличения производства вакцин от коронавируса. А также он попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения вакцин и об увеличении обмена избыточных доз с развивающимися странами через инициативу COVAX.

Напомним, ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX.