Граждане Украины, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, будут пропускаться для вакцинации от COVID-19 на подконтрольную территорию без самоизоляции. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВ», - говорится в сообщении.

Пограничники также напомнили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы Вдома. В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.