Украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк продолжают торговать с Российской Федерацией, а потом она берет эти же деньги из казны и финансирует ОРДЛО. Об этом пишет блогер Александр Кальченко, сообщает newsone.ua.

Если следовать логике украинских властей, то таким образом осуществляется прямое финансирование терроризма, и СБУ просто обязана возбудить против олигархов уголовные дела, а СНБО – наложить санкции. Однако здесь просыпается выборочное правосудие Зеленского, которое запрещает наказывать своих спонсоров.

Блогер обратил внимание на слова замглавы администрации Дмитрия Козака, который напомнил, что Украина только за прошлый год купила у РФ 9 млн тонн угля. И несмотря на введение украинской стороной "санкции", торговый оборот между странами составил 10 млрд долларов.

«И пока Украина занимает очередные транши у МВФ и копит долги, олигархи с помощью Зеленского в разы увеличивают свои доходы. К слову, состояние Ахметова, например, за прошлый год выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долл. до 7,6 млрд долл. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов», - констатирует Кальченко.

По идее украинские власти уже давно должны были привлечь Ахметова и компанию к ответственности за такое открытое финансирование терроризма Зеленский оперирует всеми этими цифрами и молчит.