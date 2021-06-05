также в разделеМир
В США озвучили темы переговоров Байдена и Путина 1
Эстония открывает границы для туристов 7
Грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС 11
Путин назвал темы встречи с Байденом 11
В Нигерии заблокировали Twitter 9
Тихановская прокомментировала «интервью» Протасевича 20
Вакцину Sinovac одобрили для детей в Китае 8
Байден и Столтенберг проведут встречу перед саммитом НАТО 21
ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX 28
Глава МИД Британии: Протасевич явно дал интервью под принуждением 56
Германия хочет изменить систему голосования в ЕС из-за частых вето Венгрии 22
FT: Мировые цены на продукты сделали самый большой скачок за 10 лет 10
В Сенате Чехии предложили лишить Земана поста президента 16
Ученые: Лед в Арктике истончается вдвое быстрее, чем считалось 14
Отец Протасевича назвал «интервью» сына гостелеканалу следствием пыток 47
В Сербии на складах боеприпасов прогремела серия взрывов 185
НАСА отправит к Венере две исследовательские миссии 12
Европейским авиакомпаниям запретили полеты над Беларусью 18

В пятницу, 4 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На снимке, который опубликовало ЦТАК, Ким Чен Ын сидит на месте председателя мероприятия.

Отмечается, что на заседании «проводились промежуточные итоги развития партии и государства». Ким Чен Ын заявил, что стратегия КНДР «сталкивается с множеством проблем».

В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. Это породило множество слухов о состоянии его здоровья.

По информации СМИ, Ким Чен Ын сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги