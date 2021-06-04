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Куйбышевский районный суд Запорожской области признал виновным гражданина Украины в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Доказано, что осужденный в апреле 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти РФ в Донецкой области и в дальнейшем возглавил одно из ее незаконных вооруженных формирований - так называемое подразделение батальона «Оплот».

13 января 2015 он отдал приказ осуществить обстрел артиллерийской системой «Град» блокпоста Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

В результате попадания снаряда в маршрутный автобус, пассажиры которого проходили паспортный контроль, погибли 12 человек и 19 - получили телесные повреждения.
ForUm

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