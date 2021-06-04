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В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, представленный секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.
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