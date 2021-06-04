В мае глобальные цены на продовольствие сделали самый большой скачок за десятилетие, усиливая страхи перед началом продовольственной инфляции еще в этом году.

Ежемесячный индекс цен, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, вырос в прошлом месяце на 40%. И это самый большой рост с 2011 года, который может быть сигналом, что инфляция, спровоцированная пандемией коронавируса, усиливается. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНИАН.

Аппетиты Китая на пшеницу и сою растут, заставляя цены расти. Другой большой фактор - тяжелая засуха в Бразилии, а также все больший спрос на растительное масло для изготовления биодизеля. Индекс от агентства ООН - важный показатель для сельскохозяйственных товаров, которыми торгуют на международном уровне. Нынешний скачок сделал его самым высоким с сентября 2011 года.

Рост цен на мировом рынке еще больше усилит инфляцию цен на продукты в бедных странах, зависимых от импорта основных товаров. В случае богатых стран, стоимость необработанных ингредиентов составляет лишь часть от цены, которую их жители платят в супермаркетах или ресторанах. Но рост цен на сырье все равно влияет на стоимость продуктов. И такие компании, как Nestlé и Coca-Cola, уже объявили, что собираются повысить свои цены. Экономисты и аналитики предостерегают, что возобновление работы сферы общественного питания лишь повысит давление на цены.

«Сокращение походов в заведения питания не было полностью компенсировано домашней кухней. Но теперь люди снова начинают ходить в рестораны. И цены на продукты начнут расти», - сказал старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан.

Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на продукты будут расти также из-за расходов на зарплаты, транспортировку и доставку.

«Стоимость транспортировки увеличивается из-за подорожания нефти, а поставки перегружены. Поэтому в системе существует большое давление, которое толкает цены вверх», - сказала Кэролайн Бейн из Capital Economics.

В Великобритании и Европе продовольственная инфляция была относительно сдержанной. Но британский розничный консорциум (British Retail Consortium) на этой неделе предостерег, что цены увеличатся во второй половине года. Проблема в том, что пандемия разрушила цепи поставок, что негативно повлияло на производство и распределение продуктов. В Южной Америке продовольственная инфляция подскочила до 21%, в Африке и Южной Азии - до 12%, а в Океании - до 8%. Эти регионы пострадали больше всех.

Плохая погода в Бразилии, которая была крупным экспортером кукурузы и сои, а также рост спроса на соевое масло для биодизеля заставляют цены расти.

«Китай продолжает покупать. Но засуха в Бразилии оказалась хуже, чем все ожидали. Поэтому остается молиться, чтобы погода в США была хорошей», - сказал Аббассиан.