Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в последние две недели на фоне общенационального карантина в Украине, снизился, торговые сети восполняют запасы, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

«Что касается ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше дискуссии в последние дни, то ажиотаж и реализация по ним также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (22%)», - написал он в Facebook.

Высоцкий отметил, что за последнюю неделю снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).