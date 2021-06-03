Вопрос вступления Украины в НАТО впервые встал на повестку дня еще в 2008 году, когда НАТО согласилось с целесообразностью ее евроатлантической интеграции, и это «актуально как никогда», заявил сенатор-республиканец Роб Портман в интервью Радио Свобода.

«Я понимаю обеспокоенность НАТО перспективой интегрироваться со страной, где есть конфликт, продолжается. Но, откровенно говоря, если бы Украина и Грузия получили ПДЧ в 2008 году, не думаю, что конфликт вообще был бы», - сказал он, подчеркнув, что это его личное мнение.

Портман добавил, что США должны продемонстрировать, что не только Украина смотрит в направлении Запада, но и что Запад ее принимает.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе.

Американские сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман и Крис Мерфи находились с визитом в Украине 1-2 июня. Нынешней целью визита трех сенаторов США является «поощрить продолжение реформ» в Украине и выразить солидарность с ней. Американские политики уже провели встречи с государственным руководством страны, в том числе с президентом Зеленским.