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Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора И. Сикорского по ул. Ярославов Вал в Киеве. Министерство обороны Украины и ГП «Отель «Казацкий» обязано осуществить консервационные и реставрационные работы, сообщила пресс-служба ОГП.

Прокуроры установили, что балансодержатель дома ГП «Отель «Казацкий» и орган управления Министерство обороны Украины уже более 20 лет не принимают меры по сохранению вверенного им государственного имущества во исполнение требований законодательства по охране памятников. Сегодня объект находится в запущенном состоянии, без охраны и заключенного охранного договора, под угрозой окончательного разрушения и уничтожения.

«Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский - автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству», - отметили в ОГП.

Исполнение решения суда находится на контроле Офиса генерального прокурора.
ForUm

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