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Главой Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей избран Львовский городской голова Андрей Садовой, его заместителями - мэры Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

Голосование состоялось во время заседания Палаты под председательством президента Владимира Зеленского в Хмельницком, сообщает Укринформ.

«Вопрос об избрании председателя Палаты местных властей Конгреcса местных и региональных властей при Президенте. От оргкомитета есть предложение председателем Палаты местных властей избрать Львовского городского голову Андрея Ивановича Садового», - сказал перед голосованием заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По результатам голосования Садовой избран председателем Палаты местных властей с испытательным сроком шесть месяцев.

Также были избраны заместителями председателя Палаты местных властей городские головы Житомира Сергей Сухомлин и Днипра Борис Филатов.

Кроме того, Тимошенко проинформировал, что с сегодняшнего дня в ОП заработал офис Конгресса.

«Конгресс не просто собирается каждый месяц или два месяца. С сегодняшнего дня на базе Офиса Президента работает постоянный офис Конгресса, куда может обратиться любой руководитель любой громады», - сказал он.

В свою очередь руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак подчеркнул, что Конгресс должен стать «мощным инструментом» решения ключевых проблем в деятельности местного самоуправления и объединит представителей всех звеньев - местного самоуправления, органов исполнительной и законодательной власти.

Ермак также анонсировал, что на следующей неделе при участии президента состоится заседание Палаты регионов Конгресса, а также начнет ежемесячно работать президиум Конгресса.

«Ежемесячно позиция и мнения представителей громад от малых городов до городов-миллионников будет услышана и проработана высшими должностными лицами страны», - заверил глава ОП.
ForUm

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