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Для минимизации очередей в эти выходные процесс вакцинации от COVID-19 записанных в приложении «Дия» киевлян будет изменен, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Речь идет о вакцинации жителей города, которая проходит в Международном выставочном центре.

«Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении «Дия» оказалось больше, чем тех, кто предоставил предварительное согласие во время приглашений, которые медицинские работники осуществляли по телефону. Из около семи тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой – хочется максимально сократить время ожидания в очередях», - цитирует слова Поворозника пресс-служба КГГА

По его словам, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре решили разграничить потоки людей, которые придут на прививку.

«Первый – для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй – для тех, кто также записан в «Дии», но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке «живой очереди», - пояснил чиновник.

Приглашенные должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке «живой очереди».

В КГГА напомнили, что вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.
ForUm

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