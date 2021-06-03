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По заказу Министерства обороны Украины продолжаются государственные испытания 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ- 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра обороны Андрея Тарана, по их результатам уже в этом году будет принято решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство этих выстрелов на базе украинских предприятий. Ожидается, что производство 30-мм выстрелов ВОГ-17В и ВОГ- 17ІН для автоматического гранатомета типа АГС-17 будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

«Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает, в том числе, вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины», - заявил Таран.
ForUm

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