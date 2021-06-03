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Винницкий митрополит Украинской Православной Церкви выразил благодарность Сербской Православной Церкви за поддержку канонического порядка в позиции относительно украинского церковного раскола.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Варсонофий (Столяр) заявил в интервью сербскому телеканалу «Храм» во время паломнической поездки делегации Винницкой епархии в Сербию.

Владыка отметил, что Сербская Православная Церковь четко обозначила свою позицию в отношении вмешательства Константинополя в украинский церковный вопрос.

«Особенная была позиция в то время, в 2018 году, покойного Святейшего Патриарха Иринея, который при встрече в Москве со Святейшим Патриархом Кириллом однозначно заявил: нельзя, чтобы Константинополь вмешивался на территорию Русской Православной Церкви. Тем более, позиция по «иерархам», которые не получили законную хиротонию, что они никак не могут быть иерархами», – подчеркнул митрополит Варсонофий.

Владыка выразил благодарность и покойному Патриарху Иринею, и нынешнему Предстоятелю Сербской Церкви Патриарху Порфирию, а также «всем иерархам Сербской Православной Церкви, сербскому народу, который нас поддерживает молитвенно и на словах».

Как сообщалось ранее, в мае делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.
ForUm

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