Обвинительный акт в отношении трех сотрудников полка полиции особого назначения, которые избили фермеров в Харьковской области, направлен в суд, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что в сентябре 2020 полицейские во время патрулирования в Сахновщинском районе Харьковской области увидели фермеров, которые в поле ремонтировали комбайн.

Правоохранители безосновательно применили к фермерам силу и ограничили возможность передвижения, требуя предоставить документы на технику, а также на право обработки земли. Однако права и обязанности задержанным лицам не сообщались, протоколов задержания или любых других процессуальных документов по задержанию составлено не было.

Трое сотрудников полиции обвиняются в превышении власти работниками правоохранительного органа, сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.