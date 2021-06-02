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У классного руководителя мальчика, погибшего во время экскурсии на Львовщине, случился сердечный приступ, он находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на начальника управления образования Зоряну Довганик.

«Классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.

Кроме того, учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе», - сказала чиновница.

По словам Довганик, школьников во время экскурсии сопровождали 3 учителей и 2 родителей.

Педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Напомним, 2 июня во время экскурсии в селе Каменка Львовской области погиб ученик 6 класса львовской школы.

 
ForUm

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