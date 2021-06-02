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На Львовщине во время школьной экскурсии к водопаду в селе Каменка погиб шестиклассник, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6-го класса львовской школы слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью», - написал Садовый.

По данным пресс-центра Львовского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после падения ребенок зацепился за дерево, которое пришлось разрезать с помощью бензопилы.
ForUm

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