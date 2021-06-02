Миссионерство — сфера довольно противоречивая.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«С одной стороны, Самим Господом нам-христианам заповедано: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). С другой стороны, миссия некоторыми воспринимается не как распространение учения Христа, а как реклама или пропаганда.

В самом деле, в западном христианстве мы можем видеть варианты миссионерства, которые, похоже, давно ушли от изначальных христианских целей. Ведь если заботиться только о привлечении людей в церкви, а не думать о том, как их привести ко Христу, то все благии цели пойдут прахом. Но что же мы видим? Чем только не пытаются людей завлечь в церкви на Западе: здесь и концерты, и показы мод, и даже пивные бары. Для кого-то это повод в очередной раз поговорить о «безбожном Западе», но давайте честно посмотрим на самих себя: разве мы далеко ушли?», - сказал митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание на миссионерство в интернете. «Сделать так, чтобы проповедь была интересна молодежи и при этом не выйти за рамки, очень трудно. И не каждый миссионер с этим справляется», - отметил он.

«Мы живем в эпоху, когда количество просмотров, лайки и комментарии становятся для многих чуть ли не самоцелью. И церковные блогеры тоже не чужды этому поветрию. Кто-то, например, пытается «проповедовать» в самых странных местах. Взять хотя бы такую, мягко говоря, противоречивую соцсеть, как «ТикТок». Суть этой сети в том, чтобы пользователь, отнюдь не обременяя свой мозг, беспрерывно листал и просматривал короткие развлекательные видео. Со временем мозг пользователя вообще перестает реагировать на любой контент, который длится больше минуты, а если он ещё и заставляет задуматься, то его немедленно пролистывают ради очередного «прикола». И вот сюда-то пытаются выходить с проповедью некоторые священники», - обратил внимание архиерей.

Он отметил, что в «ТикТоке» можно легко набрать миллионы просмотров, но нужно понимать, что эти просмотры не дадут вовлеченности и какой-нибудь батюшка со своим роликом в лучшем случае станет очередным «мемом», «на который будут реагировать примерно так: «Посмотри, какой прикольный поп». Но не более. И это очень печально».

Управделами УПЦ подчеркнул, что мы не должны под предлогом «миссионерства» становиться клоуном у незрелых разумом школьников.

«Мы не должны разменивать на медяки то золото, которое получили от Христа через апостолов и многие поколения наших христианских предков. Всякому современному миссионеру стоит постоянно себя спрашивать: насколько адекватно, полезно и нужно то, что я делаю, и не является ли целью моей деятельности сиюминутная популярность?», - подытожил митрополит Антоний.