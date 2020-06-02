Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом, сообщает «Думкая».

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против регионального собрания. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

С полным текстом постановления, вынесенного коллегией судей в составе Анатолия Заикина, Александра Князюка и Александра Таварткиладзе, можно ознакомиться здесь.

Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность согласно законной процедуре, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов, производил ремонт без согласования работ с собранием.

В постановлении Заикина, Князюка и Тавартакиладзе отмечается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке, если только Ройтбурду не удастся доказать в Верховном суде общественную значимость этого дела.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

10 февраля Приморский районный суд Одессы признал незаконным освобождение Ройтбурда.