Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, которого судят за протестную символику и сопротивление милиции, во время заседания суда попытался перерезать себе горло.

«Он встал на скамейку в клетке, чтобы конвоиры не достали до него, и воткнул ручку в горло», - передает Telegram канал Tut.by со ссылкой на правозащитный центр «Вясна 96».

Они также сообщают, что перед попыткой суицида мужчина заявил: «ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», передает ВВС Украина.

Очевидцы, которых цитирует Tut.by, говорят, что милиционеры сразу не могли открыть клетку, ведь у них не было ключей. Пока клетку удалось открыть, оппозиционер уже фактически потерял сознание.

Позже мужчину вынесли из суда.

Степана Латыпова обвиняют в создании оппозиционного telegram-чата своего двора, где призывал к протестам и, по данным обвинения, «ведению деструктивной деятельности, направленной в том числе, на обострение напряженности в обществе».

Также ему инкриминируют незаконную мастерскую по изготовлению протестной символики, в частности флагов.

Еще одно обвинение - активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

И последняя статья, которую инкриминируют оппозиционеру - мошенничество. Он якобы обманывал своих клиентов, которым обещал уничтожить борщевик, но делал это некачественными химикатами.

Латыпов свою вину не признает.

Задержали его еще 15 сентября 2020 года. По словам отца мужчины, с 11 апреля Степана Латыпова удерживали в штрафном изоляторе вместе с людьми с психическими особенностями.

21 мая в одной из белорусских колоний умер другой оппозиционер и политический активист Витольд Ашурок.

По данным администрации колонии, он умер от остановки сердца, а перед тем отказывался от госпитализации.

В то же время родные настаивают, что раньше проблем с сердцем у него не было, а тело передали с забинтованной головой.