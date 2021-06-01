По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения - в частности артиллерийское и стрелковое - и боеприпасы российского производства.

В то же время, по информации ГУР, под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Кроме того, оккупанты осуществляли минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями, в частности образцами, в которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.