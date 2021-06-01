По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла + 14,4 ° С, что на 1,4 ° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 3,4 ° С, а теплее – 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 25,1 ° С.

Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы.