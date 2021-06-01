Болградская окружная прокуратура (Одесская область) подала 14 мая исковое заявление в интересах государства в Одесский окружной административный суд. В нем говорится о необходимости признания Болградского районным советом Одесской области недействительным и противоправным решение от 25 июля 2013 о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщили Радио Свобода в прокуратуре ответ на запрос.

Ранее в офисе Уполномоченного по защите государственного языка в ответ на запрос сообщили, что на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.

Луганская областная прокуратура в ответ на запрос привела перечень органов местного самоуправления региона, за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального.

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не предусматривает предоставление решениями местных советов любым языкам статуса региональных на любой части территории Украины.