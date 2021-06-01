На вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен директор филиала подразделения НАК «Нафтогаз Украины», который занимается поставкой тепла и электроэнергии в одном из городов Львовщины (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель филиала получил от директора одного из обществ Новояворовска, которое занимается продажей недвижимости, неправомерную выгоду в размере 1 млн грн. За эту сумму он обещал помочь, чтобы новый построенный предприятием многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее, не дожидаясь, когда будет построена дополнительная подстанция, к которой и должно быть подключение.

Кроме этого, директор филиала подразделения НАК «Нафтогаз» обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, однако подключен к электросети с нарушениями правил.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после передачи средств, предмет неправомерной выгоды изъяты.

Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно со следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области, по материалам Управления Службы безопасности Украины в области.