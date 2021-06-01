Иран на данный момент произвел 2,4 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В общем Иран располагает более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разного уровня. Это в 16 раз больше, чем Ирану разрешено иметь согласно ядерному соглашению 2015 года, пишет DW.

По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4 процентов, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях. Для создания ядерного оружия нужен уран, обогащенный до 90 процентов. Впрочем, когда уран обогащенный до 60 процентов, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени. «Шестьдесят процентов - это почти класс оружия», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, передает издание Financial Times.

Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60 процентов происходит в Иране с апреля. Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимков ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения. Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране и их расположение МАГАТЭ неизвестно.

Соглашение, которое в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда обязательств по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций США и ЕС. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения, после чего Вашингтон возобновил действие против Тегерана и ввел новые ограничительные меры. Иран в ответ заявил о постепенном отходе от выполнения ядерной сделки, в частности, начал обогащать уран выше предусмотренного соглашением уровень и объем.

Тегеран считает, что для выполнения им условий ядерной сделки США должны отменить наложенные ограничения. Зато администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, что сначала Иран должен вернуться к выполнению соглашения, и тогда американское правительство отменит санкции.

В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 апреля в Вене прошла встреча рабочих групп в очном формате. Джо Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в сделке.