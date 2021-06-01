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Позиция Турции относительно непризнания оккупации Крыма Россией остается неизменной, а соглашение о продаже БПЛА Украине не затрагивает других стран.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения – в политической плоскости», - сказал глава МИД Турции.

Комментируя тему продажи турецких беспилотников Украины, он отметил: «Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло».

Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». По словам главы МИД государства-оккупанта, «поощрения агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России».
ForUm

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