По факту конфликта со стрельбой на столичном Печерске в полиции начали уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции.

В результате один из мужчин госпитализирован с легкими телесными повреждениями лица, а другой – с ранением головы.

Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на улице Глазунова. По указанному адресу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

«Предварительно установлено, что между двумя бизнес-партнерами - киевлянином, 1972 года рождения, и гражданином другого государства, 1978 года, возник конфликт, который перерос в драку. В дальнейшем за иностранца вступились его двое знакомых. В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Далее иностранец со своими знакомыми сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Для розыска авто в Киеве была введена специальная полицейская операция. Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы.

«В авто находился мужчина с ранением головы. Мы установили его личность. Это – 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями», - добавил начальник столичной полиции.