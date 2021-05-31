Власти Китая разрешили супружеским парам рожать до трех детей. Такое решение было принято на заседании политбюро ЦК КПК 31 мая, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Xinhua.

Китайские власти решили, что сокращение рождаемости и быстрое старение населения угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны. Когда вступят в действие новые правила - не уточняется.

В течение почти четырех десятилетий Китай применял политику «Одна семья - один ребенок», чтобы снизить нагрузку на ресурсы страны. Гражданам страны разрешалось иметь не более одного ребенка (или двух для жителей сел). В связи с сокращением трудоспособного населения страны это правило было отменено в 2016 году.

Но, несмотря на усилия государства по поощрению рождаемости, ежегодно уровень рождаемости в Китае продолжал падать - до рекордного минимума в 12 млн в 2020 году, сообщило Национальное бюро статистики в прошлом месяце.

Коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,3 - ниже уровня, необходимого для поддержания стабильного населения, отмечает бюро.

Результаты переписи населения, проведенной 2020 года, также показали, что население Китая росло наименьшими темпами с 1960-х годов, достигнув 1,41 миллиарда. При этом Китай является, как и раньше, самой густонаселенной страной.