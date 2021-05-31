также в разделеОбщество
Экс-главарь «ДНР» баллотируется в Госдуму РФ
Зеленский инициировал создание Президентского университета 13
Залищук назначили советницей главы Нафтогаза по международным вопросам 11
На Донетчине чиновники государственного агропредприятия присвоили 3 миллиона 10
Руслан Черкасский: «Самое главное в борьбе в контрабандой – система неизбежности наказания» 30
Ляшко объяснил низкие темпы вакцинации в Украине 18
В Украине зафиксировано 1022 новых случая COVID-19 23
В Польше хотят упростить предоставление работы украинцам 32
Ляшко допустил ослабление карантина на лето 20
Мощный ливень обрушился на Житомир 36
Оккупанты заминировали дом мирных жителей Донбасса 22
Умер украинский писатель Михаил Слабошпицкий 49
На одесском стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации 15
В оккупированном Симферополе потом из-за ливней 34
Украина возобновляет курсирование поездов в Австрию и Венгрию 14
В Карпатах выпал снег 80
За сутки привили от COVID еще 8,5 тысяч украинцев 11
ОБСЕ фиксирует усиленные обстрелы возле донецкого аэропорта 15

К концу года более 3 тысяч населенных пунктов Украины получат доступ к высокоскоростному интернету.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука», сообщает Укринформ.

«До конца этого года более 3 тысяч населенных пунктов, а это значит, что и школы в этих населенных пунктах, и дети, смогут получить доступ к высокоскоростному Интернету. И на этом мы не собираемся останавливаться, эту работу будем продолжать», - отметил глава правительства.

По его словам, в современном мире каждому ребенку следует иметь доступ к компьютеру.

«Мы должны говорить о внедрении 5G со следующего года и в контексте в целом доступа к интернету всех детей, которые в этом нуждаются», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что достаток семьи и место ее проживания не должны быть решающими факторами в получении детьми качественного образования по желаемому направлению.

 «Разработанные на сегодняшний день системы и курсы дистанционного образования также дают такую ​​возможность. Мы будем продолжать работать над повышением качества и давать возможность детям учиться более качественно», - заявил Шмыгаль.

Глава правительства также сказал, что власти планируют направить более 1 млрд грн на приобретение техники для учебных заведений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги