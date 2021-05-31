В ночь на 31 мая в Киеве в доме на улице Зоологической произошел взрыв, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.