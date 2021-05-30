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В Одесской области в селе Мариновка, 29 мая, ко Дню защиты детей УПЦ провела молодежный семейный фестиваль «Покровское поле».

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на eparhiya.od.ua, в нем приняли участие более 4 тысяч человек.

Открыл фестиваль митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. В своем слове он подчеркнул значение и роль Украинской Православной Церкви в современном обществе, которая призывает всех к всеобьединяющему добру. 

«Добро объединяет, и оно объединяет уже не первый раз, когда мы проводим эти великие встречи, которые остаются навсегда в памяти нашего народа и подает пример для того что бы все мы служили добру, миру и согласию. Пусть крепнет и процветает наша Украина. Пусть она обогащается милосердием, состраданием к народу своему. Пусть она воспитывает всех тех, кто служит миру, добру и согласию», - отметил владыка.

Митрополит Агафангел также поблагодарил организаторов и благотворителей и отметил важную просветительскую миссию фестиваля.

После на сцене выступил хор духовенства «Миротворцы», после чего программа была продолжена выступлениями духовных и народных коллективов, эстрадных исполнителей и танцевальных ансамблей.

Для гостей были созданы все возможности для полноценного отдыха - туристический маршрут, спортивные соревнования, беседы у костра, детские аттракционы, аниматоры. Желающие смогли воспользоваться услугами фудзон, где можно было приобрести различную продукцию. Также для активных прошло авторалли «Покровское кольцо», которое организовывала Федерация автомобильного спорта Украины.
ForUm

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