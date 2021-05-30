также в разделеРелигия
Под Одессой более 4 тыс чел собрались на семейный фестиваль УПЦ 13
Большая благотворительная акция УПЦ: 200 детей из разных уголков Украины прибыли в Лавру на гала-концерт 11
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместе вместо захваченного ПЦУ 22
В Бердичеве освятили новый храм УПЦ 13
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о самарянке 9
В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине 55
Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела 171
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности 13
В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты 23
Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами 14
Митрополит УПЦ рассказал о том, кого можно считать христианином 19
В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе 12
УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской 10
В УПЦ рассказали, в чем сходство и различие человеческой и ангельской природы 15
Митрополит УПЦ рассказал о том, что значит предопределенность Богом судьбы человека 10
Митрополит Антоний рассказал, какое качество помогает обрести веру 12
Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными 15
В Церкви утвердили документ о дисциплинарных наказаниях священников за церковные правонарушения 10

Чтобы понять смысл слов «возлюбить ближнего», необходимо подумать о том, что такое в первую очередь любовь к себе.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«В чем выражается эта любовь? Что можем дать ближнему своему с оглядкой на самого себя?» – спрашивает митрополит Антоний. – «И это не праздный вопрос. Ведь, по факту, может оказаться, что любить ближнего, как самого себя – это предоставить ему возможность потворствовать своим страстям как телесным, так и душевным».

Управделами УПЦ подчеркнул, что многие путают любовь к себе с самолюбием, которое как раз и является потворствованием своим страстям.

«Очевидно, что слова Христа «возлюби как самого себя» имеют ввиду не себялюбие, а что-другое. Проблема многих из нас в том, что мы не умеем по-настоящему себя любить, ценить свои человеческие достоинства, не уважаем себя, точнее, не уважаем в себе образ Божий», – сказал владыка и напомнил, что мы созданы по образу Творца, и наша жизненная цель – стать Его подобием.

«Очиститься от страстей, подчинить себе все свои потребности как телесные, так и душевные и возрастать в любви. Если мы этого не делаем, если медленно каждый день убиваем свою душу грехами, а тело разрушаем страстями – это не любовь к себе, это ненависть. Так сможешь ли ты после этого всего возлюбить ближнего?» – подытожил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги