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Российские боевики на Донбассе дистанционно заминировали дом мирных жителей в Гранитном Донецкой области. Людей пришлось эвакуировать, никто не пострадал.

Об этом сообщает 93 ОМБр в Facebook.

По информации украинских военнослужащих, оккупанты с помощью беспилотника сбросили на жилой дом мины. Одну из них обнаружили и обезвредили саперы, а поиски второй — продолжаются.

Военные уточняют, что у этого типа мин есть система самоликвидации, то есть заряд может сдетонировать от четырех до 100 часов.

Кроме этого, российские наемники обрисовали взрывные устройства непристойными рисунками.
ForUm

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