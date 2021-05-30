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В оккупированном Крыму сильно ухудшилась погода. Ливни затопили улицы столицы полуострова - Симферополь.

Как сообщается, улицы города залило водой. В Симферополе в субботу только за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В результате затопило торговый центр и территорию возле железнодорожного вокзала. Легковые автомобили, автобусы и троллейбусы набрали воды в салон.

Общественный транспорт буквально тонул в воде. Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 30 мая, погода может ухудшиться.

Напомним, Карпаты засыпает снегом, в других регионах Украины идут дожди.
ForUm

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