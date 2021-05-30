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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева.

Свое поздравление глава государства разместил на своей странице в Facebook.

«Киев — он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов — завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: „Люблю тебя, старенький!“ С днем ​​рождения, Киев!», — написал он.

Виталий Кличко поздравил столицу с Днем города милым видеороликом.

В ролике показывают виды города, его жителей, а также самого мэра, который едет на велосипеде и рассказывает разные истории киевлян. Завершают видео слова "твой Киев – твоя история".

Напомним, ранее стало известно, что в столице проведут более 150 праздничных мероприятий, примерно 50 из них – спортивные соревнования и турниры. Все активности адаптировали к действующим требованиям карантина. Жителей Киева и гостей города призывают соблюдать определенные ограничения.
ForUm

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