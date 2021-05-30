Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева.
Свое поздравление глава государства разместил на своей странице в Facebook.
«Киев — он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов — завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: „Люблю тебя, старенький!“ С днем рождения, Киев!», — написал он.
Виталий Кличко поздравил столицу с Днем города милым видеороликом.
В ролике показывают виды города, его жителей, а также самого мэра, который едет на велосипеде и рассказывает разные истории киевлян. Завершают видео слова "твой Киев – твоя история".
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