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На Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из противотанковых ракетных комплексов поселок Пивничное. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

«Очередное преступление российско-оккупационных войск было зафиксировано в 18:25 28 мая. Со стороны шахты Гагарина, находящейся в оккупированной Горловке, был осуществлен обстрел из ПТРК в направлении населенного пункта Пивничное. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал», - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что ракета, разорвавшись, упала рядом с административным зданием шахты "Северная". "Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в развязывании агрессии и совершении преступлений против Украины", - отметили в штабе.

Отмечается, что украинской стороной СЦКК было оперативно верифицировано обстрел и проинформировано СММ ОБСЕ.

В украинской стороне СЦКК подчеркнули, что своими действиями российские наемники подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей.
ForUm

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