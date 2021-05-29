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В субботу, 29 мая, на востоке Демократической Республики Конго началось извержение второго вулкана. Вулкан Мурара проснулся через неделю после смертоносного извержения Ньирагонго.

Как сообщает AFP, вулкан Мурара расположен примерно в 25 км к северу от города Гома, сильно пострадавшего от извержения вулкана Ньирагонго.

«Сегодня произошло извержение вулкана Мурара недалеко от необитаемого района Вирунга», — сказал официальный представитель правительства Патрик Муяя, имея в виду национальный парк, в котором обитает четверть мировой популяции горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения.

Извержение одного из самых активных вулканов в мире Ньирагонго началось 22 мая.

В результате погибли более 30 человек. Почти 20 тысяч жителей лишились своих жилищ, разрушено от 900 до 2500 домов.
ForUm

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